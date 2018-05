Candidatos podem se inscrever no Enem até as 23h59 desta sexta-feira

18/05/2018 | 11:08



Termina nesta sexta-feira, 18, o prazo para as inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Os interessados têm até as 23h59 para se inscrever. Para aqueles que não estão isentos do pagamento da taxa, a confirmação da inscrição só ocorre após comunicado das instituições bancárias, o que pode levar de três a cinco dias úteis. O prazo final para o pagamento é quarta-feira, 23. O custo para quem não tem isenção neste ano é de R$ 82, mesmo valor de 2017.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, orienta que os interessados em fazer o Exame não deixem a inscrição e o pagamento para os momentos finais.

Todos os interessados em fazer o Enem 2018 devem se inscrever, mesmo aqueles que já solicitaram a isenção entre 2 e 15 de abril. A solicitação de isenção separada da inscrição é uma novidade desta edição e dá mais oportunidades a quem realmente tem direito à gratuidade. Ao final da etapa, 88% das solicitações foram aprovadas.

O exame acontece em 4 e 11 de novembro, dois domingos. No primeiro dia, as provas serão de redação, ciências humanas e linguagens, com tempo de cinco horas e meia. No segundo dia, os candidatos terão cinco horas para as provas de matemática e ciências naturais, meia hora a mais do que no ano passado.

A nota obtida nas provas é o principal meio de acesso dos estudantes às universidades públicas do Brasil.