Ex-integrante do humorístico Pânico é preso durante operação contra pedofilia

18/05/2018 | 11:12



Marcelo Harada, que ficou conhecido ao integrar o elenco do humorístico Pânico, foi preso na última quinta-feira, dia 17, em uma operação contra pedofilia que prendeu outras 75 pessoas em São Paulo.

Para o Cidade Alerta, da Record TV, a delegada Elizabete Sato, diretora do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), confirmou que o humorista foi preso após a polícia apreender um HD com conteúdo pornográfico infantil em sua casa. Ela ainda contou que o caso de Marcelo foi enquadrado no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz: Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Ele foi autuado em flagrante e pagou uma fiança no valor de mil reais, sendo liberado em seguida.

Harada entrou para o elenco do programa quando o humorístico ainda era exibido na Rede TV. Ele fez diversos quadros da atração e era chamado de japonês do Pânico. Em seu Facebook, o ator publicou um vídeo dizendo que a acusação era mentira. Porém, uma de suas seguidoras não perdoou e lembrou um caso do passado, em que ele teria dito que estava apaixonado por uma adolescente. O humorista então respondeu:

Aquilo foi uma brincadeira.