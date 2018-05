No Power Couple, Tatí e Nizo se incomodam com outros participantes: - Tão achando que a gente é fraco?

18/05/2018 | 11:11



A prova dos homens exibida na última quinta-feira, dia 17, no Power Couple, testou o equilíbrio dos homens ao tentar andar de salto alto! Apesar dos momentos hilários que o desafio proporcionou, a tarefa também trouxe bastante tensão para alguns dos casais.

Diego conseguiu andar de salto alto sem desequilibrar e garantiu o primeiro lugar na prova, e levou os 23 mil que Franciele apostou. Já D'Black e Nizo não conseguiram completar o desafio, deixando suas esposas bastante descontentes com o resultado.

Tatí e Nizo, aliás, estão desconfiados dos seus concorrentes no jogo. Os dois, que foram salvos pelos outros participantes na última DR, conversaram e questionaram o voto de alguns colegas que não tinham afinidade com eles, como Diego. Marcelo, em conversa com Munik e Anderson, contou o que pescou da conversa do casal:

- Tem novidade. Tatí falou: Eles tão achando o que? Que a gente é fraco?

Já na sala de depoimentos, o ator desabafou:

- A gente tá sendo colocado como os mais fracos da casa. Isso não foi uma coisa colocada abertamente para a gente, a gente notou algumas conversinhas paralelas para chegar a essa conclusão.

Os casais estão em plena tensão e eles ainda podem se preparar para a prova das mulheres. Nesta sexta-feira, dia 18, elas vão encarar um desafio inspirado no filme Missão Impossível, tentando passar por um caminho com obstáculos.