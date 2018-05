Gravações de Catfish são suspensas após apresentador ser acusado de assédio

18/05/2018 | 11:11



No ar desde 2010, o reality-show Catfish é apresentado por Nev Schulman e investiga a verdade por trás de romances e amizades virtuais. Porém, a atração exibida na MTV norte-americana pode estar com os dias contados, e não é por falta de audiência.

Segundo a BBC, a emissora suspendeu as gravações por tempo indeterminado após Nev ser acusado de assédio sexual. Uma mulher que participou do programa em 2015 publicou um vídeo no YouTube alegando que o apresentador ignorou o fato dela ser homossexual e fez uma proposta para que eles fizessem sexo.

A MTV está trabalhando com a produtora de terceiros Critical Content para investigar as reclamações, deixando claro que leva a sério as acusações e que está conduzindo uma investigação completa. Schulman também se pronunciou sobre o caso em comunicado enviado para a imprensa internacional:

O comportamento descrito neste vídeo não aconteceu. Tenho a sorte que há vários ex-colegas que estavam presentes durante este período de tempo dispostos a falar com a verdade. Sempre fui transparente sobre a minha vida e sempre assumi a responsabilidade por minhas ações - mas essas afirmações são falsas.