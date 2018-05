Em discurso curto em MG, Temer enaltece feitos de Meirelles na economia

18/05/2018 | 11:03



Em um discurso que durou menos de dois minutos, realizado na manhã desta sexta-feira, 18, na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, em cerimônia de entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), o presidente Michel Temer aproveitou para enaltecer o seu ex-ministro da Fazenda e potencial candidato do MDB ao Palácio do Planalto nessas eleições, Henrique Meirelles.

Temer disse que era uma "emoção extraordinária" participar de um evento que vem ajudando a alavancar o setor de empregos, que é o da construção civil. E elogiou a política econômica de sua gestão, capitaneada até pouco tempo por Henrique Meirelles, citado nominalmente por Temer nesses dois minutos do breve discurso.

Depois de Patos de Minas, o presidente Temer seguiu para São Paulo, onde participa logo mais do seminário "Inovação: a Indústria do Futuro", organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Revista Exame, em São Paulo. Durante o evento, serão discutidas as perspectivas para a indústria. Temer deve falar por volta das 12h30.

Também são presenças confirmadas o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, e o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, entre outros.