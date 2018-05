Corinthians espera segurar Fábio Carille no clube até a Copa do Mundo

18/05/2018 | 11:01



O Corinthians já dá a saída de Fábio Carille como algo praticamente certo. Tanto que a diretoria já começa a pensar não em como mantê-lo no clube, mas em como adiar a sua saída. Para evitar danos maiores ao time, os dirigentes tentarão convencer o treinador a ficar pelo menos até a Copa do Mundo de 2018, que começa no dia 14 de junho, na Rússia.

Até a paralisação dos campeonatos para a disputa do Mundial serão oito jogos realizados pelo Corinthians, sendo um pela Libertadores e sete válidos pelo Brasileirão. O Al Hilal, clube da Arábia Saudita que ofereceu uma proposta considerada "irrecusável" ao treinador, só voltará aos gramados em agosto, o que aumenta a possibilidade do clube árabe aceitar aguardar pelo treinador brasileiro.

Carille definirá seu futuro no começo da semana que vem, mas nos bastidores todos já dão sua saída como certa. Até o pai do treinador, que revelou em entrevista que ouviu o filho falando que "desta vez, ele vai ter que aceitar a proposta". O treinador corintiano receberá pouco mais de R$ 1 milhão por mês, em um contrato válido por duas temporadas.

A ideia da diretoria corintiana é aproveitar para chegar na parada da Copa e já ter definido quem comandará a equipe. Caso realmente Carille decida deixar o clube, o nome mais cotado para ficar com a vaga é Osmar Loss, auxiliar de Carille. Mas alguns dirigentes entendem que seria melhor ir buscar um outro treinador jovem no mercado e que Loss ainda não está preparado para assumir o comando da equipe principal.

Após a goleada por 7 a 2 sobre o Deportivo Lara, obtida na noite de quinta-feira, pela Copa Libertadores, o elenco do Corinthians vai da Venezuela direto para Recife, onde enfrentará o Sport, domingo, na Arena Pernambuco, pelo Brasileirão. Na segunda-feira, a delegação está de volta e Carille vai se reunir com seus representantes para bater o martelo sobre seu futuro.