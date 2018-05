BC amplia de 12 para 24 meses o período de consulta disponível no SCR

18/05/2018 | 10:51



O Banco Central ampliou de 12 para 24 meses o período de consulta disponível no Sistema de Informações de Crédito (SCR). Agora, as instituições financeiras poderão acessar até dois anos do histórico de dívida bancária dos clientes, quando autorizadas por eles.

Em nota, a autoridade monetária pontuou que a iniciativa é parte do pilar "Crédito mais barato" da Agenda BC+. Com uma série mais longa de informações sobre o histórico de crédito dos clientes, os bancos poderão fazer uma melhor avaliação de risco em cada operação.

Para o BC, isso aumentará a competitividade no mercado e permitirá a redução da inadimplência e das taxas de juros.

Segundo a autoridade monetária, a ampliação do período de consulta também contribui para uma melhor avaliação do Brasil no índice "Doing Business", do Banco Mundial.

O indicador avalia o ambiente de negócio em diferentes países e, com a mudança, o Brasil poderá alcançar a nota máxima no indicador de profundidade de informação de crédito.