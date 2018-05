Rally Dakar de 2019 terá todo o seu percurso realizado no Peru

18/05/2018 | 10:48



A organização do tradicional Rally Dakar anunciou oficialmente nesta sexta-feira que todo o trajeto da próxima edição da prova, marcada para ocorrer entre os dias 6 e 17 de janeiro de 2019, será realizado no Peru.

Por meio de um comunicado, o site oficial do evento informou que a largada e a chegada da corrida ocorrerão na capital Lima, sendo que esta será a primeira vez que toda uma edição do rali mais famoso do mundo acontecerá em um único país.

No início deste ano, a prova teve largada justamente em Lima e depois contou com trechos do percurso na Bolívia antes de ser encerrada em Córdoba, na Argentina. Entretanto, estes dois últimos países foram retirados do trajeto para 2019.

"Mapeado ao redor dos desertos peruanos, o Dakar de 2019 prometer ser um dos mais arenosos da história deste rali", destacou a organização do grande evento, que depois reforçou que o trajeto contará com uma "porção saudável de dunas" e ainda apresentará "uma variedade de terrenos que se adequarão a todos os estilos de pilotagem".

O Rally Dakar passou a ser realizado na América do Sul a partir de 2009, depois de sair da África por razões de segurança, que chegaram a cancelar a edição de 2008 da tradicional prova. Não está descartada, porém, a possibilidade de o evento, criado em 1978, voltar a ocorrer em solo africano a partir de 2020.