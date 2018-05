Pedidos de manutenção de vias lideram em Ouvidoria de Ribeirão Pires

Do Diário OnLine



A Ouvidoria da Prefeitura de Ribeirão Pires fechou balanço de atendimentos realizados entre janeiro e abril de 2018. No primeiro quadrimestre do ano, o setor recebeu e atendeu 314 solicitações de moradores da cidade. Entre os assuntos mais demandados estão serviços de manutenção em vias. Em 2017, a Ouvidoria recebeu e atendeu 813 solicitações.



No primeiro trimestre deste ano a Ouvidoria da cidade recebeu 364 demandas com assuntos referentes à capinação, iluminação pública, tapa buraco, terrenos abandonados, manutenção em vias públicas e construção irregular. Foram 140 e-mails, 142 ligações e pessoalmente foram 82 atendimentos.



A partir desse mês, o órgão iniciou os atendimentos por meio de nova plataforma online – no sistema e-Ouv, através de convênio celebrado com o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União, oferecendo mais agilidade nos atendimentos



O e-Ouv é um canal integrado para encaminhamento de manifestações – denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Por meio da plataforma, ao realizar cadastro, pessoas físicas ou jurídicas podem criar um perfil, fazer login e ter acesso ao histórico de todas as manifestações para consulta. O cadastro é opcional.



Além de receber manifestações pelo e-Ouv, a Ouvidoria mantém os demais canais de atendimento já existentes com a população. Reclamações, sugestões, entre outros, podem ser registrados junto à Ouvidoria por meio do e-mail ouvidoria@ribeiraopires.sp.gov.br, pelo telefone 156 (ligações somente feitas a partir de telefones de Ribeirão Pires), ou pessoalmente (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Miguel Prisco, 288 – Entrada do Paço Municipal).