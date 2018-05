Rio: delegado aposentado e filha são baleados em tentativa de assalto na Urca

18/05/2018 | 09:29



Um delegado aposentado e sua filha foram baleados dentro do carro onde estavam na noite desta quinta-feira, 17, na Urca, bairro nobre da zona sul do Rio. Evandro dos Reis José, de 70 anos, foi baleado na cabeça e no tórax. Sua filha, Lívia José foi atingida no rosto. Um bebê, filha de Lívia, também estaria no carro, segundo testemunhas, mas nada sofreu.

De acordo com policiais do 2º BPM (Botafogo), o delegado teria reagido a uma tentativa de assalto por volta das 22h. Pelo menos nove tiros teriam sido disparados contra o carro. Evandro e Lívia foram levados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, também na zona sul da capital. O delegado foi operado e está fora de perigo. Lívia foi atendida e transferida para um hospital particular.