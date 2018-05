Japão chama Honda e Kagawa para último amistoso antes de definir lista para Copa

18/05/2018 | 09:27



O novo técnico da seleção japonesa, Akira Nishino, convocou nesta sexta-feira Keisuke Honda e Shinji Kagawa para o amistoso contra Gana, em Yokohama, em 30 de maio. O jogo será o último antes do treinador anunciar a lista de 23 nomes para a Copa do Mundo, o que ocorrerá no dia 31.

Em abril, Vahid Halilhodzic foi demitido do comando da seleção japonesa. A convocação desta sexta-feira, então, foi a primeira indicação sobre os jogadores que Nishino avalia para a disputa da Copa do Mundo.

"Vocês todos provavelmente conhecem bem o futebol deles, e eles são vitais para a seleção nacional. Espero que eles mantenham seu desempenho e contribuam", afirmou o treinador sobre Honda e Kagawa.

Honda tem sete gols marcados pelo mexicano Pachuca nesta temporada. O meia-atacante é considerado um dos principais nomes do futebol japonês, mas perdeu espaço com Halilhodzic. Kagawa, meia do Borussia Dortmund, sofreu recentemente com várias lesões e foi convocado pela primeira vez desde outubro.

Outros destaques da lista de convocados foram os atacantes Shinji Okazaki, do Leicester, e Yuya Osako, do Werder Bremen.

Após fechar a lista de convocados, a seleção japonesa ainda vai fazer dois amistosos antes da Copa do Mundo. A equipe enfrentará a Suíça em 8 de junho, em Lugano, e o Paraguai, no dia 12, em Innsbruck.

O Japão vai disputar a sexta Copa do Mundo consecutiva, mas apenas duas vezes avançou de fase, logo parando nas oitavas de final. A equipe foi além da primeira fase em 2002, quando era dirigida pelo francês Philippe Troussier, e em 2010, sob o comando de Takeshi Okada.

Hoje apenas a 60ª colocada no ranking da Fifa, a seleção japonesa está no Grupo H da Copa do Mundo e vai estrear contra a Colômbia, em 19 de junho. A equipe asiática ainda enfrentará Senegal, no dia 24, e a Polônia, no dia 28.

Confira a lista de convocados da seleção japonesa para o amistoso com Gana:

Goleiros: Eiji Kawashima (Metz), Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka) e Kosuke Nakamura (Kashima Antlers).

Defensores: Yuto Nagatomo (Galatasaray), Tomoaki Makino (Urawa Reds), Maya Yoshida (Southampton), Hiroki Sakai (Olympique de Marselha), Gotoku Sakai (Hamburgo), Gen Shoji (Kashima Antlers), Wataru Endo (Urawa Reds) e Naomichi Ueda (Kashima Antlers).

Meio-campistas: Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt), Toshihiro Aoyama (Sanfrecce Hiroshima), Keisuke Honda (Pachuca), Takashi Inui (Eibar), Hotaru Yamaguchi (Cerezo Osaka), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund), Genki Haraguchi (Dusseldorf), Takashi Usami (Dusseldorf), Gaku Shibasaki (Getafe), Ryota Ohshima (Kawasaki Frontale), Kento Misao (Kashima Antlers) e Yosuke Ideguchi (Cultural e Deportiva Leonesa).

Atacantes: Shinji Okazaki (Leicester), Yuya Osako (Werder Bremen), Yoshinori Muto (Mainz) e Takuma Asano (Stuttgart).