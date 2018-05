Duda Nagle se declara para Sabrina Sato, filha e mãe: 'Amo muito as minhas três meninas'

18/05/2018 | 09:11



Após ficar cerca de um mês de repouso, por causa da gravidez de risco, Sabrina Sato está voltando com tudo à rotina. A apresentadora não deixou o aniversário do noivo, Duda Nagle, que completou 35 anos de idade na última quinta-feira, dia 17, passar batido e comemorou ao lado do amado com um jantar discreto apenas para amigos e familiares.

No Instagram, o casal compartilhou alguns momentos da comemoração e ainda posou com Leda Nagle, mãe do ator. Na imagem, Sabrina e a jornalista aparecem conversando, enquanto Duda aparece entre as duas, fazendo careta para a foto. Na legenda da publicação, o galã se declarou: Eu acho que essas duas andam tramando pelas minhas costas. Que alegria! Amo muito as minhas três meninas, escreveu. Leda também compartilhou o clique e demonstrou simpatia pela nora: Muito assunto! Na noite do aniversário do Duda Nagle! Kika Sato e Karin Sato, mãe e irmão de Sabrina, também estiveram no jantar, que aconteceu em um restaurante em São Paulo.

Além de celebrar o aniversário do noivo, Sabrina Sato também já voltou ao trabalho! No YouTube, ela publicou um vídeo exibindo os bastidores da primeira gravação do Programa da Sabrina após o período de afastamento.

- Estava morrendo de saudade do palco, de gravar, ver gente... Eu não posso carregar peso e não posso dançar. A gente vai fazer tudo dentro das minhas limitações, mas dar uma reboladinha pode, brincou Sabrina enquanto estava sendo produzida para a gravação, que aconteceu no início da semana.

Apesar da barriguinha ainda aparecer discretamente, Sabrina já notou algumas mudanças em sua aparência:

- Com a gravidez, eu ganhei um preenchimento natural: é tanta bochecha, boca que veio junto com a barriga... parece um preenchimento, disse aos risos. Kika Sato, que também estava durante a gravação,avisou que a filha possui algumas restrições: - Ela não pode abusar, gravar umas duas, três horas. Estou torcendo para dar certo, disse no vídeo.

Em outro trecho da publicação, Fábio Porchat aparece conversando com a japa no camarim. Ao questioná-la sobre a gravidez, Sabrina afirmou que nenhuma roupa mais lhe serve:

- Três meses eu e já tô assim! Eu vou virar uma bola, você não tá entendendo. Eu não tô entrando em nada