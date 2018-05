Fora da Copa, Holanda convoca 25 nomes para amistosos contra Eslováquia e Itália

18/05/2018 | 09:04



Depois de fracassar em sua tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, a Holanda teve 25 jogadores convocados nesta sexta-feira pelo técnico Ronald Koeman para defender o país em amistosos contra Eslováquia, no dia 31 de maio, e Itália, em 4 de junho, ambos fora de casa.

A principal novidade desta lista foi o meio-campista Ruud Vormer, do Brugge, da Bélgica, chamado pela primeira vez para defender a equipe nacional. Aos 30 anos de idade, ele foi peça-chave do time que ganhou o Campeonato Belga nesta temporada.

O defensor Terence Kongolo, do Huddersfield Town, da Inglaterra, também foi incluído neste grupo de convocados e poderá disputar a sua primeira partida pela seleção holandesa desde novembro de 2015.

Após a Holanda não conseguir se qualificar para o Mundial que começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia, Koeman tenta promover um processo de reconstrução e renovação do time nacional, que anteriormente foi vice-campeão da Copa de 2010 e terceiro colocado da Copa de 2014.

Nestas duas últimas edições da competição, os holandeses superaram o Brasil, primeiro nas quartas de final, na África do Sul, e quatro anos mais tarde na disputa do terceiro lugar, em Brasília, logo após a seleção comandada por Felipão ser humilhada pela Alemanha com uma goleada de 7 a 1 sofrida nas semifinais, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O amistoso contra a Eslováquia, no próximo dia 31, será na cidade de Trnava, enquanto o duelo diante da Itália, em 4 de junho, ocorrerá em Turim. Os italianos, assim como os holandeses, fracassaram nas Eliminatórias Europeias. Assim, ficarão fora de um Mundial pela primeira vez após 60 anos.

Confira a lista de convocados da Holanda:

Goleiros - Jasper Cillessen (Barcelona), Sergio Padt (Groningen) e Jeroen Zoet (PSV Eindhoven).

Defensores - Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Ake (Bournemouth), Daley Blind (Manchester United), Hans Hateboer (Atalanta), Daryl Janmaat (Watford), Terence Kongolo (Huddersfield Town), Matthijs de Ligt (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool) e Stefan de Vrij (Lazio).

Meio-campistas - Donny van de Beek (Ajax), Davy Propper (Brighton), Marten de Roon (Atalanta), Kevin Strootman (Roma), Tonny Vilhena (Feyenoord), Ruud Vormer (Brugge) e Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Atacantes - Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Lyon), Eljero Elia (Basaksehir), Quincy Promes (Spartak Moscou) e Wout Weghorst (AZ Alkmaar).