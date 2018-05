Cães terapêuticos agitam espaço do Golden Square Shopping em São Bernardo

Stefanie Sterci



18/05/2018 | 08:00



Quatro patas

Com foco na conscientização do autismo, mais de 50 cães golden retriever ‘invadiram’ o Golden Square Shopping, em São Bernardo. Também integraram a atividade os cachorros ‘terapeutas’ das ONGs Bocalan Brasil e Patas Therapeutas.“São indicados como boas companhias e proporcionam benefícios, como desenvolvimento psicomotor, linguagem, comunicação não verbal, além de melhorar a autoestima e a competência social”, explica a responsável pelo Projeto Estimular, Daniela Melo. Agora, o centro de compras receberá, no domingo, amigos da raça bulldog.

Veja mais noticias da nossa coluna: