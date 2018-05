Após 8 meses fora, Neuer é relacionado pelo Bayern para final da Copa da Alemanha

18/05/2018 | 08:39



Há oito meses sem jogar por causa de uma fratura no pé esquerdo, cuja recuperação demorou um tempo maior do que o esperado, o goleiro Manuel Neuer foi confirmado nesta sexta-feira entre os relacionados do Bayern de Munique para a final da Copa da Alemanha, contra o Eintracht Frankfurt, neste sábado, em Berlim, onde o time bávaro fechará a sua temporada europeia em busca de mais um título.

Neuer disputou a sua última partida em setembro e qualificou o retorno confirmado à equipe como "talvez, a melhor notícia do dia". E ele foi relacionado para esta decisão três dias depois de ter sido incluído em uma lista preliminar de 27 jogadores convocados pelo técnico Joachim Löw para defender a Alemanha na Copa do Mundo de 2018.

A partida deste sábado será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, às 15 horas (de Brasília), quando o Bayern jogará para comprovar o seu favoritismo após ter conquistado, com extrema facilidade, o título do Campeonato Alemão nesta temporada.

É provável, porém, que o técnico Jupp Heynckes mantenha Sven Ulreich no gol do Bayern e Neuer figure como opção no banco de reservas. O goleiro titular da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, fez nesta semana o seu primeiro treino completo com a equipe bávara após encerrar o seu longo período de recuperação.

Na última terça-feira, Neuer foi incluído entre os quatro goleiros convocados por Löw na pré-lista de chamados pelo treinador para o Mundial de 2018, na Rússia, onde a presença do jogador foi colocada em dúvida pelo próprio atleta, que admitiu, na semana passada, que seria difícil ser chamado para a competição caso não fosse liberado para defender o Bayern em ao menos uma partida desta reta final da temporada europeia.

Durante este período de ausência de Neuer, Thomas Müller assumiu o posto de capitão do time de Munique. E o atacante também foi confirmado para a decisão deste sábado depois de ter sofrido nos últimos dias com problemas estomacais. Já o zagueiro Jerome Boateng, o volante Arturo Vidal e o atacante Arjen Robben desfalcarão a equipe contra o Eintracht Frankfurt por estarem lesionados.

Neuer foi incluído na pré-lista de convocados da Alemanha para a Copa ao lado de outros três goleiros: Marc André ter Stegen, do Barcelona, Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, e Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. Se for confirmado como um dos três jogadores da posição para o Mundial, Leno ou Trapp deverão ser descartados por Löw.

A Alemanha fará dois amistosos antes da Copa do Mundo, diante da Áustria, no dia 2 de junho, e da Arábia Saudita, no dia 8. No torneio na Rússia, a estreia será contra o México, em 17 de junho. Os outros jogos da fase de grupos vão ser com a Suécia, no dia 23, e a Coreia do Sul, no dia 27.