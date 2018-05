Cobre opera em queda, em meio ao dólar valorizado

18/05/2018 | 08:13



Os contratos futuros de cobre operam em queda nesta sexta-feira, após uma sequência de pregões de dólar valorizado, que tende a penalizar as commodities.

Às 7h30, o cobre para três meses, negociado na London Metal Exchange (LME), caía 0,42%, a US$ 6.833,50 por tonelada, ao mesmo tempo em que o WSJ Dollar Index, que mede a força do dólar ante uma cesta de 16 divisas, avançava 0,1%. Já o cobre para julho, negociado na Comex, a divisão de metais da Nymex, recuava 0,70%, a US$ 3,0675 por libra-peso.

O dólar mais forte costuma prejudicar commodities precificadas na moeda americana, pois as deixa mais caras para detentores de outras divisas.

"O movimento de hoje é porque o dólar está subindo", disse Matthew Turner, analista de metais na Macquarie.

Entre outros metais negociados na LME, o alumínio subia 0,66%, para US$ 2.305,00 por tonelada, o zinco caía 0,02%, a US$ 3.092,50, o níquel avançava 1,44%, a US$ 14.805,00, o estanho recuava 0,12%, a US$ 20.650,00, e o chumbo caía 0,32%, a US$ 2.355,50. Fonte: Dow Jones Newswires.