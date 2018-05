Casa Branca diz que EUA transmitiram à China meta de ter relação comercial justa

18/05/2018 | 00:03



A porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, divulgou comunicado há pouco, onde afirma que funcionários do governo de Donald Trump iniciaram uma série de reuniões com uma delegação chinesa como parte das discussões comerciais bilaterais em curso. De acordo com Sanders, os funcionários americanos "transmitiram aos chineses um objetivo claro para uma relação comercial justa com a China".

Além disso, ela apontou que todos os presentes se reuniram com Trump durante a tarde na Casa Branca, e disse que as discussões terão continuidade nesta sexta-feira, que será o último dia da delegação chinesa em Washington. A equipe americana foi liderada pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, e também contou com o representante comercial, Robert Lighthizer, com o secretário do Comércio, Wilbur Ross, e com o diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Mais cedo, o jornal The New York Times publicou que Pequim prepara um pacote de aproximadamente US$ 200 bilhões em concessões comerciais a Trump, com promessas de comprar mais produtos americanos, em uma medida para diminuir o déficit comercial dos EUA com a China.