Região é 7ª do País com mais empresas na bolsa

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



18/05/2018 | 07:30



Seis empresas cujas sedes estão no Grande ABC possuem ações na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, antiga Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). O número faz com que a região – supondo que fosse uma cidade – ocupe a sétima posição no ranking dos municípios com maior quantidade de empresas com capital aberto do País. A lista é liderada por São Paulo, com 110 companhias. Os dados são da Segunda Carta de Conjuntura do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Em São Bernardo, são quatro companhias: Bombril, Fibam, Mangels Industrial e Tegma. Em Santo André, a CVC Brasil e, em São Caetano, a Via Varejo. Considerando o valor de mercado total, as sete cidades ocupam o 13º lugar, somando R$ 19,01 bilhões até 31 de dezembro de 2017.

Ricardo Kawai, doutorando da USCS e integrante do Conjuscs, afirma que, considerando o “expressivo número de grandes empresas que possuem unidades no Grande ABC, mas que têm sedes nas capitais, a colocação da região é positiva”.

Por outro lado, Sandro Maskio, economista da Universidade Metodista de São Paulo, avalia que o resultado é baixo, dado que negociar ações é meio de captação de recursos que poderiam impulsionar a atividade industrial. “Esta, porém, não é uma questão exclusiva da região. Trata-se de um problema do mercado de capitais brasileiro, que é pouco desenvolvido porque os investidores são conservadores e (investir) na bolsa (de valores) possui alto risco”, pondera.

Consequentemente, mesmo que uma empresa considere abrir capital, o receio de não obter o retorno desejado interfere na decisão. “É essencial que haja uma mudança de cultura do empresário brasileiro, que prefere lucrar 100% de um negócio de R$ 1.000 em vez de ter 10% de um negócio de R$ 5 milhões”, diz Kawai.

Outro ponto que afasta companhias do mercado de ações são os procedimentos exigidos pela B3. “Elas (as empresas) devem passar por diversas auditorias, visando comprovar sua transparência para a sociedade”, explica Kawai. “As interessadas precisam se reestruturar, pois é essencial ter gestão profissional”, completa Luciana Machado, coordenadora dos cursos de Administração, Processos Gerenciais e Gestão Financeira da Fipecafi. “Algumas instituições, principalmente as familiares, são resistentes às mudanças necessárias”, completa. Dentre os fatores essenciais para reestruturação está o desenvolvimento de compliance, que são “mecanismos que as empresas estabelecem dentro delas para seguir normas legais e internas”, explica José Turíbio de Oliveira, professor da USCS e integrante do Conjuscs. Do mesmo modo, a entidade deve desenvolver a gestão de riscos. “É preciso focalizar onde elas (as instituições) são mais vulneráveis, em que momento se sentem mais fragilizadas e atuar na prevenção desses riscos ou na mitigação dos efeitos deles.”

No caso das montadoras do Grande ABC, o que afasta a participação na bolsa de valores brasileira é o mercado de capitais mais rentável no Exterior. “Para a GM (General Motors), é mais vantajoso captar recursos na bolsa de Nova York (Estados Unidos) e transferir às filiais do que negociar ações aqui (no Brasil)”, exemplifica Maskio.

Vale destacar que, na região, muitos negócios são familiares. Outros tantos são unidades de multinacionais. Por isso o número de empresas com capital aberto não é tão elevado.

BENEFÍCIOS - Além de ser um meio de captação de recursos financeiros, negociar ações estreita o relacionamento com investidores em potencial e consumidores, uma vez que a empresa apresenta alto grau de confiança, assegura Kawai. “O poder de barganha (com bancos e instituições financeiras, por exemplo) das entidades com capital aberto também aumenta, justamente por causa da transparência”, complementa Luciana.

Para os municípios onde essas empresas estão instaladas não há influência direta. “Mas, por ter como objetivo principal levantar capital, afeta indiretamente, porque significa investimento em ampliação da produção, gerando empregos e movimentando a cadeia”, salienta Maskio.

O prazo para obter ganhos financeiros depende do segmento do negócio e dos riscos associados. “Uma empresa de infraestrutura pode demorar anos até que o empreendimento comece a dar retorno. Por sua vez, uma instituição financeira pode ter retorno quase imediato”, diz Kawai. “Em alguns casos, pode levar pelo menos dez anos, por isso é necessário traçar estratégias a longo prazo”, afirma Maskio.

INVESTIDORES - Os especialistas analisam também que o número de empresas com capital aberto tende a crescer conforme a cultura do brasileiro mudar e aumentar o hábito de comprar ações. Hoje, a maior parte das pessoas ainda escolhe a poupança como principal ferramenta para juntar dinheiro. O risco e a volatilidade altos ainda inibem a pessoa física.