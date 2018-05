Peñarol vence, mas é eliminado na Libertadores; Tucumán avança

17/05/2018 | 22:04



O Peñarol fez a lição de casa na noite desta quinta-feira, mas não conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O time uruguaio ficou em terceiro lugar no Grupo C porque o Atlético Tucumán empatou com o Libertad e faturou a segunda vaga da chave na próxima fase.

Jogando em casa, em Montevidéu, o Peñarol superou o The Strongest por 2 a 0. Cristian Palacios anotou o primeiro gol aos 20 minutos de jogo. E Cristian Rodriguez ampliou o placar aos 38. Na etapa final, Franco Martinez foi expulso aos 22, mas, mesmo com um a menos, o time mandante garantiu a vitória.

Os uruguaios chegaram aos nove pontos, atrás dos dez do Tucumán e dos 13 pontos do Libertad, que já estava classificado, com o primeiro lugar do grupo assegurado. O time paraguaio chegou aos 13 ao empatar sem gols com o Tucumán, na noite desta quinta, diante de sua torcida.

Com a terceira posição do grupo, o Peñarol terá que se contentar com a vaga na Copa sul-americana.