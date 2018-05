Alckmin diz que não se deve levar em consideração pesquisas no momento

17/05/2018 | 21:55



O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, fez um apelo aos estudantes de uma faculdade na zona sul de São Paulo nesta quinta-feira, 17. "Não levem em consideração (as pesquisas). Sei que pesquisa é uma coisa que impacta, mas agora é como tentar adivinhar o resultado do jogo antes do time entrar em campo", disse o presidenciável tucano. "A pesquisa só vai começar quando soubermos quem serão os candidatos", acrescentou.

Alckmin lembrou ainda que o cenário eleitoral fragmentado, uma herança do processo que levou o País a ter 35 partidos políticos registrados, deve afunilar até julho, e que a eleição será curta. "Só vale quando entrar o rádio e a TV, quando o eleitor passar a se interessar pela eleição", acrescentou.

O tucano reclamou ainda da duração da campanha. Para ele, o tempo exíguo vai fazer com que, no Congresso, a renovação fique prejudicada. "Com 45 dias, só serve pra reeleger deputado", que já é conhecido, argumentou.

Ao público estudantil, formado em sua maioria por estudantes de economia e administração, o ex-governador defendeu ainda a economia de mercado, mas disse que ela só funciona se tiver competição. "Por que o spread no Brasil e 4,5 vezes maior que o do mundo? Porque falta competição", disse.