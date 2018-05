Farmácia de alto custo segue lotada à espera da descentralização

Vanessa de Oliveira



18/05/2018 | 07:00



O problema da superlotação da farmácia de alto custo instalada no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, persiste. Enquanto aguardam a concretização de promessa de descentralização do serviço – prevista para sair do papel até o fim de junho, no Poupatempo de São Bernardo –, moradores da região que necessitam de remédios caros seguem tendo de aguardar longos períodos na fila. Ontem, a espera para retirada dos itens chegava a três horas.

No fim de março, quando a proposta feita pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC ao governo do Estado foi oficializada, a expectativa era a de que a entrega dos remédios no equipamento tivesse início dentro de 90 dias. Conforme a Prefeitura de São Bernardo, basta a liberação do governo estadual para a descentralização ter início. “Cabe ao órgão determinar o prazo para o início do funcionamento”, ressalta a administração, em nota.

A Secretaria de Saúde do Estado, por sua vez, mantém a informação de que o Poupatempo de São Bernardo servirá como “piloto” para a implantação de outras farmácias em outros equipamentos públicos localizados em pontos estratégicos do Grande ABC, sem detalhar previsão de data para o início do serviço.

Com a descentralização, a estimativa é a de que a unidade dentro do Poupatempo de São Bernardo atenda cerca de 12 mil pacientes por mês – um terço do total de usuários que retiram remédios mensalmente na unidade instalada no complexo hospitalar.

TRANSTORNO

Desde setembro de 2015, o atendimento no local passou a ser feito com agendamento de horário, o que não refletiu na diminuição de espera. No início da tarde de ontem, as mais de 200 cadeiras já estavam ocupadas e muitas pessoas aguardavam em pé, na sala abafada. Com sinais de cansaço, moradora de São Bernardo, 66 anos, que preferiu não se identificar, contou que estava agendada para as 11h, mas só conseguiu retirar os colírios para tratamento de glaucoma às 13h30. “Espero que saia logo (a descentralização para o Poupatempo), pois seria ótimo, eu estaria mais perto. Meu marido tem problema na coluna e não pode dirigir muito, mas precisa me trazer aqui, porque não posso ficar sem os colírios”, comenta.

Outra munícipe são-bernardense, 48, que também preferiu o anonimato por receio de represálias, esperou por duas horas para pegar a medicação que utiliza para o tratamento de acne. Ela ressalta a dificuldade de locomoção enfrentada todo mês até Santo André. “Tenho que pegar duas conduções para ir e outras duas para voltar. Em São Bernardo seria muito mais fácil.”

O aposentado Amadeu Nunes Barreto, 59, mora a dois quilômetros do Poupatempo de São Bernardo. Ele chegou no horário agendado, às 14h, mas havia 100 pessoas à sua frente para serem atendidas. “Não adianta agendamento, porque vem gente de todo lugar para cá e demora. Se, por exemplo, 30% das pessoas que vêm aqui são de São Bernardo, funcionando no Poupatempo já ajudaria aqui”, diz.

O vigilante Claudemir Petronieri, 37, de Santo André, que já chegou a esperar seis horas antes de 2015, almeja que a descentralização aconteça em breve.





Entrega em outros Poupatempos da região também segue indefinida

No mês passado, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC deliberou proposta de que a descentralização da farmácia de alto custo do Hospital Estadual Mário Covas tenha início simultaneamente e não apenas por São Bernardo. No entanto, por ora, a Secretaria de Saúde do Estado diz que segue em articulação com as prefeituras do Grande ABC para efetivar a ação. A distribuição de medicamentos também será feita nos Poupatempos de Santo André e Mauá. Em Diadema, que também possui o equipamento, mas não integra o Consórcio regional, o prefeito Lauro Michels (PV) declarou ao Diário, em abril, que depende de custeio total do governo estadual para que a iniciativa ocorra no município, já que não conseguirá arcar com a contrapartida necessária.

Em São Caetano, existe a ideia de que o Centro de Saúde Dr. Manoel Augusto Pirajá da Silva oferte o serviço. A Prefeitura não retornou informações até o fechamento desta edição.