Leo Kahn



18/05/2018 | 07:00



Outro aminoácido essencial de cadeia ramificada, hidrofóbico, junto com a glicina é o segundo aminoácido mais comum em proteínas e enzimas, chegando a representar 8% na síntese proteica.

Participa ativamente no nosso organismo como substrato energético e sinalizador metabólico, ao contrário de outros aminoácidos que são degenerados no fígado a leucina é degradada no músculo esquelético.

Importantíssima como catalizadora do crescimento muscular, no processo de envelhecimento seus níveis sofrem alterações, provocando o desequilíbrio entre a síntese e a destruição das proteínas musculares, levando à sarcopenia.

Benefícios da Leucina:

Faz parte dos BCAAs

Minimiza a massa gorda

Controla níveis de glicose sérica

Estimula a produção de insulina

Controla a obesidade

Atua no controle dos níveis de colesterol, com aumento do HDL (colesterol bom)

Diminui a degradação muscular

Atrasa o esgotamento das reservas de glicogênio

Aumenta a glutamina

Reduz a fadiga

Auxilia no sistema imunológico

Saiba mais:

É o aminoácido mais eficaz para a síntese proteica ao ativar a proteína mTOR.

A partir dos 40 anos começa o desequilíbrio interno da produção e degradação das proteínas musculares.

A perda progressiva de massa muscular é de 0,5% a 2% a cada ano.

Responsável pela redução da mobilidade e da autonomia dos idosos.

Os BCAAs competem com o triptofano pela passagem através da barreira hematoencefálica.

A ingesta de BCAAs diminui a entrada de triptofano e consequente a síntese de serotonina, sendo uma estratégia para o aumento do desempenho esportivo.

Em indivíduo saudável com peso de 70 kg a dose recomendada é de 2,9 g/dia.

Indivíduos com problemas renais devem controlar a ingestão de alimentos ricos em leucina.

Nos períodos de 15 a 20 minutos antes e durante o treino, a dose poderá ser aumentada para cerca de 5g a10 g.

O consumo de leucina com carboidratos de elevado índice glicémico promove melhores resultados a nível muscular.