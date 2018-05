Versões mais que especiais

Nilton Valentim



18/05/2018 | 07:15



Sabe aquele carro no qual você entra sem muitas expectativas, mas logo no banco do carona já se encanta e, quando assume a direção, parece que ele foi feito sob medida? Já é um bom começo o fato de o banco acomodar o condutor da melhor maneira possível, tamanho o conforto. E tudo silenciosamente, graças ao ajuste elétrico. Ele corrige altura, inclinação, posição. Ao ligar com apenas um toque, o igualmente silencioso, porém potente, motor 1.4 TFSI 150 cv arranca um sorriso no rosto ao mostrar a que veio. Embora seja um SUV, e 1.4, desliza na estrada sem trepidar ao atingir, em pouco mais de dez segundos, com seu câmbio automático de seis marchas, velocidade de 160 km/h com total estabilidade. Tanto que não parece, ao motorista nem ao passageiro, que se está sendo conduzido a tal velocidade. A impressão é a de que se está entre 80 e 100 km/h.

Trata-se do Q3 Black Edition, que substitui a versão Ambition e custa R$ 17 mil mais que a Ambiente, partindo de R$ 184.990. Diferentemente do que sugere pelo nome, é disponibilizado em sete cores. O preto brilhante aparece somente nas molduras dos vidros laterais e retrovisores externos. Com estilo mais esportivo, o modelo tem acabamentos interno de alumínio e externo na cor do veículo, computador de bordo colorido, teto solar panorâmico (a versão básica não possui), abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas, parking assist com câmera de ré e rodas exclusivas de liga leve de 18”. Além de confortável volante multifuncional de base quadrada, que é bastante atraente principalmente para quem tem baixa estatura e dirige com o banco bem próximo a ele.

Com motor flex, o SUV de luxo é fabricado na planta da Audi em São José dos Pinhais (Paraná) – e a expectativa, inclusive, é a de que ele represente 15% do volume de vendas do Q3, segundo J. Sétimo Spini, diretor de vendas e pós-vendas da Audi do Brasil. “O mercado brasileiro gosta muito de SUV. É um carro para a família. Mulheres, principalmente, gostam bastante. Para se ter ideia, de janeiro a março, 61% das vendas do mercado premium foram SUV e, 39%, sedan e sportback (esportivos)”, contextualiza.



LIMITADO

Pelo fato de as preferências nacionais não passarem pelo tipo perua, outro lançamento da marca, o A4 Limited Edition traz ao País 300 exemplares, sendo 200 sedans (R$ 210.990) e 100 Avant (R$ 217.990). Eles têm como base a versão Ambiente, e custam R$ 17 mil e R$ 19 mil a mais, respectivamente. Em contrapartida, trazem acabamento externo na cor preta brilhante (e estão disponíveis em três cores), rodas de 18” com design exclusivo, spoiler traseiro, faróis de LED (que incluem LED diurno) e teto solar elétrico – panorâmico na Avant.

Seguindo o senso comum brasileiro, sem grandes pretensões guiei a perua. No entanto, é de surpreender o fato de a Avant ter dois GPSs, sendo um deles bem na altura dos olhos, e outro no centro do painel, como de costume. As vantagens são inúmeras ao motorista, que conta com essa tecnologia bem à sua frente, pois não precisa fazer grandes movimentos para se orientar. Além disso, o sistema de navegação, que também se comunica por voz, é bastante eficiente.

O motor 2.0 TFSI com 190 cv é espetáculo à parte, pois faz com que ele ‘voe’ na estrada sem que se perceba isso. Ele praticamente flutua ao atingir 170 km/h em segundos. O receio só aparece na hora em que a velocidade diminui, para fazer curvas e estacionar, pelo fato de o carro ser enorme, com seus 4.725 metros de comprimento. Mas tudo não passa de receio. Ao parar o veículo, vem a cereja do bolo: ele não possui freio de mão, e o sistema é acionado ao apenas tocar um botão.



EXPANSÃO

Com as novidades, Spini projeta crescimento de 10% das vendas do varejo neste ano. Hoje, a montadora alemã conta com 48 pontos de venda no País, sendo 12 na Capital e um no Grande ABC, em Santo André.