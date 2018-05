Alô, alô, Fundação Santo André...

Ademir Medici



A Faculdade Municipal de Ciências Econômicas de Santo André, criada em 1954, é o tema do programa Memória na TV desta semana, pelo DGABC TV. Acessem: www.dgabc.com.br . São entrevistados dois alunos da segunda turma da faculdade, os economistas Mituo Teramae, escritor, e Francisco Cocci, ex-secretário da Justiça de Santo André.

Em revezamento, Cocci e Teramae contam que a Faculdade de Ciências Econômicas foi a primeira de Santo André – e a segunda do Grande ABC, depois da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Foi também a semente da Fundação Santo André.

“Santo André era um polo industrial. As empresas sentiam falta de economistas. Por isso o prefeito Fioravante Zampol teve essa ideia de criar a faculdade. Os formandos eram colocados rapidamente no mercado”, narra Mituo Teramae no programa.

“A Prefeitura de Santo André trabalhava sempre com 60% do seu Orçamento para a execução de obras. Era uma meta estabelecida e se conseguia muitas coisas, sempre com recursos próprios. Não havia financiamento”, arremata Francisco Cocci.

Nesta linha, Santo André criou a Faculdade de Ciências Econômicas, que teve três endereços: a Escola Júlio de Mesquita, um dos barracões usados na festa do 4ºCentenário e o atual campus, também inaugurado pelo prefeito Zampol.

“Tínhamos um mínimo para aplicar em ensino, e sempre aplicamos a mais. Foi a fase extraordinária do desenvolvimento de Santo André”, reforça Cocci.

GERAÇÕES

A primeira turma de economistas de Santo André foi formada em 1957, e a segunda em 1958. Sessenta anos depois, sobrevive um formando da primeira turma, Ernesto Luiz Varella, que foi professor de cursinho para os alunos da segunda turma.

Da segunda turma, nove economistas se reúnem periodicamente. Falta uma interação maior com as novas gerações, daí porque pode-se dizer que uma parte desta história acadêmica vai se perdendo.

Cocci e Teramae, falando em nome dos pioneiros, garantem que compareceriam com prazer para ações junto aos novatos da Fundação Santo André. E este é um dos ganchos do programa gravado no DGABC TV: mexer com a atual direção da Fundação para que este intercâmbio de gerações seja estabelecido.

IMAGENS

Mituo Teramae, um memorialista nato, reúne um acervo fotográfico fantástico sobre a Faculdade de Ciências Econômicas. Daria uma excelente exposição. Aos poucos, Memória irá publicando estas imagens belíssimas.

