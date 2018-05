Brasil começa etapa do vôlei de praia em SC com 5 duplas garantidas nas oitavas

17/05/2018 | 20:15



O Brasil largou bem na etapa de Itapema, em Santa Catarina, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Com sete vitórias em 10 jogos nesta quinta-feira, três duplas já garantiram vaga às oitavas de final do torneio feminino. Ágatha/Duda, Fernanda Berti/Bárbara Seixas e Maria Elisa/Carol Solberg venceram os dois duelos do dia e saíram em primeiro na chave.

Nesta sexta-feira ocorrem os últimos jogos da fase de grupos, além da repescagem e das oitavas de final. Os duelos da fase eliminatória, porém, só serão conhecidos pela manhã, após o encerramento da fase de grupos. Outras duas duplas brasileiras que entraram em quadra nesta quinta estão vivas no torneio. Taiana e Carol Horta já estão na repescagem e Josi e Lili jogam pela fase de grupos buscando vaga nesta etapa.

Fernanda Berti e Bárbara Seixas, campeãs da etapa passada, em Huntington Beach, nos Estados Unidos, mantiveram o bom momento. A dupla número 1 do País no ranking saiu em primeiro lugar na chave ao vencer as suíças Eiholzer/Steinemann por 2 sets a 0 (21/15 e 22/20) e as russas Kholomina/Makroguzova por 2 a 1 (17/21, 21/16, 15/10).

Fernanda Berti analisou as duas primeiras partidas em Itapema. "A torcida aqui está muito bacana, alto astral. Estou muito feliz com esse apoio. Ainda mais agora, que o nível está tão alto. Muitas meninas mais novas, como as russas que jogaram com a gente. São jovens e bem altas, cada vez elas estão mais altas. A força do vôlei de praia está crescendo. Ainda não tínhamos enfrentado essa dupla, mas nossa equipe nos dá um grande suporte com informação e conseguimos pensar a melhor estratégia para cada jogo", disse.

As campeãs brasileiras Maria Elisa e Carolina Solberg, prata na etapa passada, em final brasileira, também começaram bem, em primeiro na sua chave. Elas superaram na estreia as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (21/10 e 21/13) e as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli por 2 a 0 (21/15 e 21/15).

Quem também passou direto às oitavas de final foi Ágatha e Duda, que largaram vencendo as norte-americanas Emily Day e Betsi Flint por 2 sets a 1 (21/13, 19/21 e 15/10) e na sequência superaram as alemãs Bieneck/Schneider por 2 a 0 (21/14 e 21/16).

MASCULINO - Entre os homens, duas duplas brasileiras conseguiram a classificação direta às oitavas de final. Os campeões nacionais e mundiais André e Evandro e a dupla Guto/Vitor Felipe venceram as duas partidas que disputaram e conseguiram a classificação antecipada. As outras parcerias brasileiras, Álvaro Filho/Saymon e Ramon Gomes/Fernandão, acabaram superados logo na estreia e voltarão a jogar na manhã desta sexta-feira.

André e Evandro abriram a participação da dupla no evento com vitória sobre o time austríaco Wutzl/Frühbauer por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18). Mais tarde, novo triunfo. Desta vez sobre os alemães Flüggen e Böckermann por 21/14 e 21/13.

A outra dupla invicta do Brasil é Guto e Vitor Felipe, que começaram a campanha em Itapema levando a melhor sobre os alemães Thole/Wickler por 2 sets a 1 (22/24, 21/18 e 15/13). Depois os adversários foram os campeões pan-americanos em Toronto/2015 Virgen/Ontiveros, do México. Apesar do equilíbrio na disputa, os brasileiros conseguiram impor o ritmo e garantiram novo triunfo, desta vez por 2 a 0 (25/23 e 21/16).