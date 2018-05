PM prende 46 pessoas durante Operação Força Metropolitana

Do Diário OnLine



17/05/2018 | 19:05



A PM (Polícia Militar) prendeu nesta quinta-feira 46 pessoas - dentre elas 30 infratores e 16 procurados - durante a Operação Força Metropolitana Integrada Simultânea, que tinha como objetivo inibir a prática de roubo de veículos e carga.

A ação contou com as Forças de Segurança que compõem as regiões do Grande ABC, Guarulhos, Osasco e Alto Tietê, com o apoio da Secretaria da Fazenda e prefeituras municipais. Dois mil policiais e agentes fiscais atuaram 38 municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo. Participaram integrantes da Polícia Militar (Policiamento de Radiopatrulha, Força Tática, Trânsito e Rodoviário), Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e prefeituras (Guardas e Posturas).



Durante o período da operação foram abordadas 3.425 pessoas e aproximadamente 3.178 veículos foram vistoriados, dentre automóveis, motocicletas, ônibus e caminhões, em um total de 66 pontos de bloqueis, fixos e móveis. Ao todo, 410 autuações de trânsito foram elaboradas. Houve ainda apreensão de diversos tipos de drogas, como cocaína, crack e maconha.