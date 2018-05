Jadson exalta momento e celebra sequência do Fluminense em casa

17/05/2018 | 17:43



Mesmo vencendo apenas uma das últimas quatro partidas disputadas, o clima no Fluminense é bom e de otimismo para a sequência da temporada. As boas atuações, aliadas à sequência de duas partidas em casa que a equipe terá pelo Campeonato Brasileiro, contra Atlético-PR e Chapecoense, fazem o elenco sonhar com dias melhores.

O volante Jadson, por exemplo, fez questão de exaltar a oportunidade de o time somar seis pontos nas duas próximas rodadas. "Esses jogos em casa em sequência são bons para a gente descansar um pouco e estar perto da nossa torcida. É sempre bom estar em casa", considerou.

Nono colocado do Brasileirão, com sete pontos, o Fluminense vem de derrota no clássico para o Botafogo, mas até o treinador do rival, Alberto Valentim, reconheceu a superioridade do time tricolor na partida. Por isso, Jadson exaltou o trabalho do técnico Abel Braga, às vésperas do duelo de domingo com o Atlético-PR, no Maracanã.

"O Abel sempre frisa que o coletivo é o que faz o individual se destacar. Estamos jogando bem. Ele sempre passa muita confiança para o grupo", falou o volante. "A confiança que o Abel, a diretoria e a torcida deposita em nós é algo que também nos faz crescer ainda mais."

Entre os destaques do time, o próprio Jadson tem sido bastante elogiado pelo treinador. "A confiança que o Abel tem depositado em mim é a mesma que ele deposita nos meus companheiros. Tenho vivido um bom momento", avaliou.