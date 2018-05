Leonardo canta ao lado de Eduardo Costa amanhã

Vinícius Castelli



18/05/2018



Além de trabalhar na divulgação do disco Bar do Léo, o cantor Leonardo encontra tempo na agenda e segue dividindo os palcos com Eduardo Costa. A parceria, que resultou nos trabalhos Cabaré, de 2014, e Night Club, de 2016, pode ser vista de perto na região.

A dupla toma conta do palco da Estância Alto da Serra (Estrada Névio Carlone, 3), em São Bernardo, amanhã, a partir das 21h. As entradas custam de R$ 40 a R$ 160 e podem ser compradas pelo site www.ticket360.com.br.

No projeto, os artistas mergulham em clássicos brasileiros dos anos 1980 e 1990 conhecidos pelas vozes de Waldick Soriano, Reginaldo Rossi, João Mineiro e Marciano, Amado Batista e Trio Parada Dura, para citar alguns. Segundo Leonardo, canções como Talismã e Pense em Mim não ficam de fora. “Podem esperar muita alegria e música boa”, promete.