Shoppings centers do Grande ABC recebem atividades direcionadas aos pets

No dia 19/05 (sábado), o ParkShoppingSãoCaetano realizará o evento de adoção em parceria com o Instituto Luisa Mell. A ação visa transformar a vida de cães e gatos que foram abandonados e também animais resgatados de situações de risco e que hoje vivem sob os cuidados do Instituto. “A parceira com o ParkShoppingSãoCaetano e a Multiplan sempre foi um enorme sucesso e estou muito feliz por estarmos de volta em mais uma edição”, afirma Luisa Mell. Segundo Rodrigo Peres, gerente de marketing da Multiplan, é muito gratificante esta parceria com o instituto Luisa Mell. “Para o shopping, é um grande prazer contribuir para a solução do problema grave que é o abandono de animais”, diz. A ação no empreendimento faz parte da iniciativa “Multiplique o Bem”, da rede. Esta á a 13ª edição realizada em nossos shoppings, como Shopping Vila Olímpia, BarraShopping, JundiaíShopping, Shopping Anália Franco, e mais de 580 animais adotados. Os adotantes que quiserem levar um companheiro para casa deverão ter mais de 21 anos e apresentar documento com foto e comprovante de residência. Também passarão por uma entrevista com os responsáveis da organização, que irão instruir sobre os cuidados e procedimentos necessários. Todos os cães e gatos que participarão do evento estarão devidamente castrados, vacinados e vermifugados. Serviço – Evento de adoção de cães e gatos no ParkShoppingSãoCaetano: Data: 19 de maio (sábado), das 10h às 18h Local: Estacionamento externo (quadra H) Como adotar: Ter mais de 21 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência e realizar entrevista com responsáveis da ONG. Endereço: Alameda Terracota, 545, Espaço Cerâmica, São Caetano do Sul – SP Horário de funcionamento do Shopping: Lojas: De segunda a sábado, das 10h30 às 22h30; domingos e feriados, das 14h às 20h Praça de Alimentação: Segunda a sábado, das 11h às 23h; domingos e feriado, das 11h às 22h Informações: 4003-4174 e www.parkshoppingsaocaetano.com.br Facebook e Twitter /pssaocaetano Instagram /parkshoppingsaocaetano Estacionamento: Até 3 horas: R$ 8,00 + R$ 2,00 por hora adicional Estacionamento VIP (Somente as sextas, sábados, domingos e feriados): Até 1 hora: R$ 16,00 + R$ 6,00 por hora adicional. Estacionamento de Motos (externo): Até 3 horas: R$ 4,00 + R$ 1,00 por hora ou fração adicional; Estacionamento de motos (subsolo): Até 3 horas: R$ 8,00 + R$ 2,00 por hora ou fração adicional. PROMOÇÃO ESTACIONAMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA (EXCETO FERIADO) *De segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 12h às 15h, será cobrado R$ 4,00 pelo primeiro período (exceto para o serviço de VALET). Sobre o ParkShoppingSãoCaetano Inaugurado no final de 2011, o ParkShoppingSãoCaetano foi construído no novo bairro da cidade de São Caetano do Sul, o Espaço Cerâmica: um complexo multiúso com edifícios residenciais e comerciais em uma área de 300 mil m². O shopping possui 218 lojas, sendo 15 âncoras e megalojas distribuídas em dois pisos (São Caetano e São Paulo). Com foco nos públicos das classes A e B, o ParkShoppingSãoCaetano atende não só as cidades do Grande ABC como também a bairros de São Paulo localizados em seu entorno, como Ipiranga, Nova Saúde, Mooca, Vila Prudente, entre outros. O empreendimento, portanto, tem a característica de ser regional e, para isso, há a preocupação constante em aperfeiçoar o seu mix de lojas para ser o mais completo nas áreas de moda, serviços, lazer e alimentação da região. Outra preocupação é sempre trazer ao consumidor da região novas operações até então inéditas em shoppings do ABC. Na área de alimentação o ParkShoppingSãoCaetano, oferece a seus consumidores mais de 40 opções como Giacomo, Seletti, KFC, Bob´s, Mc’Donalds, Burger King, Baked Potato, Vivenda do Camarão, Amor aos Pedaços e dez sofisticados restaurantes como Outback, America, Viena, The Fifties, Andiamo, Little Tokyo, Si Señor, Maremonti Trattoria e Pizza,o L´Entrecôte de Paris e Madero SteakHouse, além da primeira loja da Starbucks da região. O ParkShoppingSãoCaetano conta ainda com o Supermercado St Marche e com o Hot Zone, o mais moderno e completo Parque Indoor do país que ocupa 1.500 m² com mais de 200 atrações para adultos e crianças. Sobre a Multiplan Atualmente, possui 19 shopping centers distribuídos pelo país: BarraShopping, New York City Center, ParkShoppingCampoGrande e VillageMall, no Rio de Janeiro (RJ); BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi, em Belo Horiznte (MG); MorumbiShopping,em São Paulo; JundiaíShopping, em Jundiaí (SP); ParkShoppingSãoCaetano, em São Caetano do Sul (SP); RibeirãoShopping e Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto (SP); ParkShopping, em Brasília (DF); ParkShoppingBarigüi, em Curitiba (PR); BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e ParkShopping Canoas, em Canoas (RS); e Parque Shopping Maceió, em Maceió (AL). O portfólio de shopping centers em operação totaliza uma ABL de 833.165 m², mais de 5.700 lojas e tráfego anual de consumidores estimado em 180 milhões. A Multiplan detém participação média de 77% em seus shoppings. Adicionalmente, a empresa possui dois conjuntos de torres comerciais com ABL total de 87.558 m², que somada à área total dos shopping centers, resulta em uma ABL de 920.723 m². Informações para a imprensa:

MktMix Martina Carli – martina@mktmix.com.br Telefone: 3060-3640 (ramal 3623) Golden Square Shopping de São Bernardo



Encerrando as ações de conscientização do mês que debate o autismo, o Golden Square Shopping recebeu no dia 29 de abril, mais de 50 cães da raça Golden Retrievers e outras raças também estiveram prestigiando o encontro ?.? Vários cães terapeutas estiveram presentes com as ONGs Bocalan Brasil com Lugano, Patas Therapeutas com Titã e Namour, e também outros cães da ONG, também a terapeuta Aline Pinheiro com a Golden Milly.



Considerados cães terapeutas, os goldens são indicados como boas companhias para crianças e adultos autistas e proporcionam benefícios, como desenvolvimento psicomotor, linguagem, comunicação não-verbal, além de melhorar a autoestima e a competência social ?, nomeamos o Encontro com a #1GoldenAzul?



O encontro ?? foi uma realização do Golden Square Shopping ?? em parceria com o Projeto Estimular, idealizado por Daniela Melo, mãe do Miguel de 5 anos, e com Kelly Portugal (@mamaedeumanjoazul), mãe do Henrique, de 8 anos, ambos diagnosticados com autismo.



O Projeto consiste em amparar mães e famili ares que recebem o diagnóstico e não sabem o que fazer ou por onde começar, além de oferecer auxílio e disponibilizar semanalmente um encontro com uma psicóloga para uma conversa em um espaço coworking, em Santo André, a @ shelfstore.co . Nos encontros, as mães são orientadas e falam de suas dificuldades e ainda participam de workshops semestrais onde profissionais palestram sobre o assunto. Participam familiares e profissionais da área da educação, como professores e terapeutas.

? Tivemos a participação de 50 goldens, mais 4 goldens terapeutas. Em torno de 160 pessoas estiveram presente no encontro . A JohnyRockets Brasil serviu 50 milkshakes para as crianças presentes e 50 cartões da

Playpark para brinquedos. Foram encoleirados os 4 caes terapeutas com a coleira scalibor através da campanha Diga não à leishmaniose cedidas pela Duale Pet e MSD Saude Animal, mais dois cães foram sorteados com as coleiras .

A cookiedogs distribuiu biscoitos para os cães de banana, abóbora e Frango, a Pet box Brasil e a Labovet doaram bolinhas e vermífugos, a The dog house Br doou para a premiacao do desfile 3 coleiras, a art&cão dou bandanas, a Beauty golden pet doou 2 kits beleza e 10% de desconto na coleira scalibor. Cães famosos da internet vieram prestigiar o evento foi muito bacana. O Golden Atos, do projeto Estimular e t oda a sua família tb vieram foi realmente um encãotro familiar. Outras raças vieram prestigiar o evento e até desfilaram.

A golden Nescau ganhou a mais estilosa. Mas o importante de tudo foi mesmo a participação de todos na conscientização do autismo ?

? Golden Square Shopping



Localizado em São Bernardo do Campo, o shopping está em uma região estratégica, de fácil acesso à rodovia Anchieta, 30 minutos da capital paulista e a uma hora do litoral sul. Muito mais do que um centro de compras completo, o Golden Square Shopping possui um mix de lojas diversificado, que contempla todos os gostos e estilos e oferece opções de lazer e entretenimento.



Em seus 31 mil m² de ABL (Área Bruta Locável), o centro de compras administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das cinco maiores empreendedoras de shopping do País, conta com o serviço Pet Friendly, onde é permitida a entrada de animais e com 200 lojas com as melhores marcas do varejo nacional e internacional, restaurantes, eventos e a primeira unidade da Fórmula Academia do ABC.



Ancar Ivanhoe



Pioneira no setor de shopping centers, a Ancar Ivanhoe é uma das líderes do mercado, com mais de 40 anos de atuação. Sua história teve início na década de 70, quando ingressou na indústria como uma das responsáveis pelo desenvolvimento do segundo shopping construído no Brasil: o Conjunto Nacional Brasília. Em 2006, associou-se à canadense Ivanhoe Cambridge, líder global de serviços imobiliários, e continuou sua trajetória em constante expansão. Após 10 anos dessa parceria de sucesso, a Ancar Ivanhoe tornou-se uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping center do Brasil, presente nas cinco regiões do país, com 23 empreendimentos em seu portfólio, entre shoppings em operação e em desenvolvimento. Para mais informações, acesse www.ancarivanhoe.com.br .