Segunda temporada de 'The Handmaid's Tale ? O Conto da Aia' chega no 2º semestre

17/05/2018 | 16:24



O Paramount Channel anuncia a segunda temporada de The Handmaid's Tale - O Conto da Aia para o segundo semestre. De acordo com comunicado, série proporcionou ao canal seu melhor mês em audiência desde o lançamento em fevereiro de 2015.

Para essa nova temporada, a promessa é de momentos ainda mais tensos no drama vivido na distópica cidade de Gilead.

Agora, além de se ajustar a um novo modo de vida, Offred (Elisabeth Moss) tem de lidar com as consequências de uma decisão perigosa, isso enquanto é assombrada por memórias de seu passado e pelos primórdios violentos de Gilead. A chegada de uma pessoa inesperada perturba as colônias. Uma família é dilacerada pela ascensão de Gilead.