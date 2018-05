Marcos Mion dá indícios de que é o novo apresentador do reality A Fazenda!

17/05/2018 | 16:11



Marcos Mion pode ser o novo apresentador do reality A Fazenda! O artista fez uma publicação bastante suspeita em seu Twitter na tarde da última quarta-feira, dia 16. Mion contou que estava "feliz" e, sem dar muitos detalhes, publicou uma foto do logo do programa: a famosa galinhazinha!

Em resposta, muitos seguidores comemoraram a notícia e deram seus parabéns ao apresentador.

PARABÉNS, MION!!! Tenho certeza que A Fazenda vai ser melhor com você apresentando, apontou um usuário.

Você mostrou que sabe apresentar reality em A Casa, merecido!, concordou um segundo.

Você merece. Deveria ter sido escolhido a muito tempo! Sei que vai aproveitar essa oportunidade e vai arrasar., comentou uma internauta.

Até o ex-participante do Power Couple, Nasser Rodrigues, comentou na rede social de Mion.

Você é a melhor escolha possível pra apresentação da Fazenda! Parabéns!

E aí, você também aprova esta escolha? Agora, nos resta ter um comunicado oficial para comemorarmos com tudo!