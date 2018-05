Após queda atleticana, Leonardo Silva aponta importância de vitória no clássico

17/05/2018 | 15:59



A eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para a Chapecoense, na última quarta-feira, aumentou a pressão no Atlético-MG. Já fora da Copa Sul-Americana, a equipe aposta agora todas as suas fichas na única competição que restou na temporada, o Campeonato Brasileiro.

Por isso, logo após a queda nos pênaltis na Arena Condá, as atenções voltaram-se para o Brasileirão. E logo na próxima partida, o Atlético-MG terá pela frente seu maior rival, o Cruzeiro, no Independência. O adversário vem em alta, mas a necessidade da vitória é atleticana, segundo Leonardo Silva.

"É um clássico importante para o nosso planejamento no Campeonato Brasileiro, para a permanência entre os três primeiros e a busca pela primeira colocação. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor para continuar nessa briga pelo título", declarou ao site do clube.

O elenco alvinegro realizou um treino físico já na manhã desta quinta, em uma academia em Chapecó. À tarde, a equipe retornaria para Belo Horizonte. O Atlético-MG é o terceiro colocado do Brasileirão, com 10 pontos, mesmo número de Flamengo e Corinthians, mas com desvantagem no saldo de gols.