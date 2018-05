FGC começa a pagar clientes por liquidição do Banco Neon a partir de sexta-feira

17/05/2018 | 15:51



O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) vai começar a pagar os clientes do Banco Neon, que está em liquidação extrajudicial, com créditos no valor de até R$ 250 mil a partir desta sexta-feira, 18. O prazo, conforme nota da instituição à imprensa, vai até 17 de setembro. Encerrado esse período, os credores remanescentes deverão solicitar o pagamento diretamente ao Banco Neon.

Segundo o comunicado do FGC, os clientes que possuem relacionamento com a Neon Pagamentos e aplicações em Certificados de Depósito Bancário (CDBs) do banco deverão acessar o aplicativo da Neon Pagamentos a partir de sexta e seguir as instruções para que seja efetuado o pagamento da garantia. As informações no aplicativo estarão disponíveis até 18 de junho.

Para os demais clientes, o pagamento da garantia será feito por intermédio das agências do Bradesco, no município constante no cadastro do credor. Na hipótese de o município não ter uma unidade do banco Bradesco, o pagamento será efetivado na agência do município mais próximo.

A liquidação extrajudicial do Banco Neon ocorreu por conta de irregularidades encontradas pelo BC, tais como deficiência patrimonial e não observância das regras de lavagem de dinheiro. No entanto, conforme o regulador, a Neon Pagamentos, que emprestava o seu nome para o banco, não foi atingida e, com isso, poderá continuar a operar normalmente.