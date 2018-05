Liderado por Sadio Mané, Senegal confirma lista de convocados para a Copa

17/05/2018 | 14:17



Com o atacante Sadio Mané, do Liverpool, como o seu principal destaque, o Senegal confirmou nesta quinta-feira uma lista final de 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo, que começará no próximo dia 14 de junho, na Rússia.

Comandada pelo técnico Aliou Cissé, a seleção senegalesa disputará pela segunda vez em sua história um Mundial. Em 2002, então como o seu atual treinador como capitão dentro de campo, o time nacional surpreendeu ao avançar às quartas de final da Copa realizada no Japão e na Coreia do Sul.

Agora em busca de uma nova façanha como comandante, Cissé também incluiu em sua lista de convocados o defensor Kalidou Koulibaly, do Napoli, e o meio-campista Cheikhou Kouyaté, do West Ham. O técnico também arriscou ao confirmar entre os chamados o atacante Keita Balde, do Monaco, e o defensor Kara Mbodji, do Anderlecht, que se recuperam de lesões e cujas condições ainda são incertas para o Mundial.

Mbodji, por sua vez, não joga pelo time belga desde dezembro, mas Cissé ainda terá até o próximo dia 4 de junho para avaliar se substituirá o jogador de 28 anos por um atleta que faz parte da lista de espera de 12 atletas pedidos pela Fifa e que ele formulou para o caso de algum nome da seleção ser cortado da Copa por motivo de lesão.

Curiosamente, apenas um dos 23 convocados nesta quinta por Cissé joga por um time africano. Trata-se do goleiro Khadim Ndiaye, que defende o clube Horoya, de Guiné.

O Senegal integra o Grupo H do Mundial e fará a sua estreia contra a Polônia, no dia 19 de junho, antes de enfrentar o Japão, no dia 24, e a Colômbia, no dia 28.

Confira os 23 convocados de Senegal para a Copa:

Goleiros - Abdoulaye Diallo (Rennes), Alfred Gomis (SPAL) e Khadim Ndiaye (Horoya);

Defensores - Lamine Gassama (Alanyaspor), Saliou Ciss (Valenciennes), Kalidou Koulibaly (Napoli), Kara Mbodii (Anderlecht), Youssouf Sabaly (Bordeaux), Salif Sane (Hannover) e Moussa Wague (Eupen).

Meio-campistas - Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham), Alfred Ndiaye (Wolverhampton), Badou Ndiaye (Stoke City), Cheikh Ndoye (Birmingham) e Ismaila

Sarr (Rennes);

Atacantes - Keita Balde (Monaco), Mame Biram Diouf (Stoke City), Moussa Konate (Amiens), Sadio Mané (Liverpool), Mbaye Niang (Torino), Diafra Sakho (Rennes) e Moussa Sow (Bursaspor).