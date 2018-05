Rafa Brites fala sobre suposto desentendimento com atores no Vídeo Show: - Ninguém me destratou

17/05/2018 | 13:11



Rafa Brites abriu o jogo sobre sua saída do Vídeo Show. Após um ano, a apresentadora deixou o programa sob rumores de que teria se desentendido com alguns atores da Globo e até mesmo brigado com o diretor, Boninho. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, ela começou opinando sobre as fake news, notícias falsas que circulam na internet:

- É que eu fico chateada, enquanto a gente não se expressa, falando a nossa posição e tal aparece tanta coisa. E não é verdade. Eu fiquei muito chateada porque eu imagino as pessoas quando isso envolve família, quando isso envolve filhos, então essas fake news a gente tem que cuidar quando a gente publica (...). Porque isso pode mexer com a estrutura de uma família, né?

Depois, falou sobre os rumores de que não teria se dado bem com alguns artistas, durante o Vídeo Show:

- Antes de entrar no programa eu achei (que fossem me tratar mal). Eu falei Ah, quer ver que vai ter gente que vai me tratar mal... Nunca, gente, o povo é muito gente boa e eu falo isso olhando nos olhos das pessoas, nunca aconteceu nada disso, ninguém me destratou, isso me deixou chateada. Porque eu falei Poxa, foi todo mundo tão legal comigo.

A mamãe de Rocco ainda falou sobre a suposta briga com Boninho:

- Quem briga com o Boninho é besteira, né? Ele que me deu a oportunidade de entrar na Globo, ele é o meu padrinho lá.

Por fim, ainda esclareceu que não foi chamada para participar da atração de Luan Santana, que essa também é uma fake news.