Geovanna Tominaga relembra episódio com Susana Vieira: - Bullying

17/05/2018 | 13:11



Susana Vieira é conhecida por seus bordões e você de se lembrar de uma de suas frases mais conhecidas, que foi dita durante uma participação sua no Vídeo Show. A matéria, ao vivo, estava sendo conduzida por Geovanna Tominaga, que teve o microfone tomado de sua mão, com a atriz dizendo:

- Com licença que eu vou pegar o microfone dela porque eu não tenho paciência com uma pessoa que tá começando. Ela tá começando e eu sou mais agitada.

A frase, Não tenho paciência para quem tá começando, virou meme. E em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, Geovana relembrou o episódio e falou sobre o assunto:

- (Levei) na brincadeira, né? O que mais me deixa chateada nessa história é que é uma frase que vem sendo repetida e muitas vezes sendo usada como um bullying, sabe? Porque hoje, por exemplo, eu não sei se alguma empresa aceitaria um funcionário ser tratado dessa forma, um comportamento desse.

Após ser consagrada vencedora do Dancing Brasil, a apresentadora agora não está com nenhum projeto na TV e exerce a profissão de casamenteira. Além disso, ficou noiva recentemente e deve se casar com Eduardo Duarte em setembro deste ano.