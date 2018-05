Arábia Saudita abrirá próxima temporada da Fórmula E e receberá estreia de Massa

17/05/2018 | 13:03



A Arábia Saudita deverá ser o palco da estreia de Felipe Massa na Fórmula E. Nesta quinta-feira, os organizadores da categoria de automobilismo com monopostos movidos a energia elétrica, anunciaram a assinatura de um contrato para que Riad, a capital do país, receba a etapa de abertura da temporada 2018/2019, prevista para ocorrer em dezembro.

Nesta semana, Massa anunciou que assinou um contrato com a equipe Venturi para participar do próximo campeonato da Fórmula E. Isso significa que a primeira corrida da temporada 2018/2019 será também a estreia do brasileiro, quando a categoria também contará com uma nova geração de carros.

"Levar as corridas para Riad para a primeira etapa da nova temporada é o cenário perfeito para a próxima fase do campeonato da Fórmula E," disse Alejandro Agag, o CEO da Fórmula E, que está em sua quarta temporada.

As datas da etapa da Arábia Saudita da categoria ainda não foram reveladas porque ainda é necessária a aprovação do calendário da temporada 2018/2019 pelo Conselho Mundial de Esportes a Motor da Federação Internacional de Automobilismo.

"A Arábia Saudita está olhando para o futuro e a Fórmula E é o automobilismo do futuro. É por isso que esta é uma oportunidade tão empolgante", disse o vice-presidente da Autoridade Geral de Esportes da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Turki AlFaisal Al Saud.

A Fórmula E conta atualmente com dois brasileiros, Lucas di Grassi, campeão na temporada passada, e Nelsinho Piquet, que levou o título no campeonato de 2014/2015.