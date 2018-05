Dupla é presa por furto a residência em São Bernardo

Do Diário OnLine



17/05/2018 | 11:58



Dois homens foram presos por furtar uma residência no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. O crime ocorreu por volta das 8h desta quarta-feira (16).

A PM (Polícia Militar) foi chamada por uma testemunha, mas quando a viatura chegou os suspeitos já tinham ido embora. De posse da placa do veículo utilizado no furto, também anotado pela testemunha, foram iniciadas as buscas.

O carro, então, foi localizado no bairro do Jabaquara, na Capital. Na abordagem, policiais encontraram alguns pertences de vítimas e também instrumentos utilizados para a realização do furto, como alicates e chaves de fenda. Ao ser questionado, um dos suspeitos confessou o crime e ainda indicou um salão de cabeleireiros de fachada que era utilizado por criminosos no bairro Jardim Campanário, em Diadema.

Em outro endereço, também apontando pelo suspeito, foram localizados mais objetos furtados.

A dupla foi encaminhada para o 5º DP (Pauliceia), onde o caso foi registrado.