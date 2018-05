Márcio Bernardes



17/05/2018 | 11:53



Preferências

(São Paulo) – Deu para perceber que todo mundo gostou da lista divulgada por Tite na segunda-feira. Ouvi e li, aqui e acolá, algumas ressalvas com os nomes de Taison e Fred. Mas há de se levar em consideração que são duas opções pessoais do treinador. E ele precisa atender a sua filosofia de jogo e não agradar a galera. Melhor quando isso acontece, como na maioria dos outros nomes.

O Brasil chegará a Rússia muito bem cotado. É um dos favoritos para ganhar o título. Mas há sempre o imponderável, especialmente em partidas eliminatórias. Temos de reconhecer também que algumas seleções estão tinindo e são avaliadas positivamente pela crítica especializada. França, Alemanha e Espanha entram na Copa da mesma maneira que o Brasil. Não se pode excluir a Argentina. Tem time, bons jogadores e...Messi. Isso não é pouco. Além de tudo vai defender o vice-campeonato de 2014.

A falta de Daniel Alves será sentida, até porque Fagner e Danilo não estão no mesmo nível. O que nos resta é torcer para que joguem bem, não sejam violentos e muito menos expulsos.

Ausências

Quatro equipes tradicionalíssimas do futebol brasileiro, - a lista poderia ser estendida, mas vamos ficar só nesses quatro, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama e Flamengo, não cederam pelo menos um jogador para a seleção. Os tempos são outros. Mudaram muitas coisas.

Quem se aprofunda na história comprovará que todas as seleções e a melhores equipes do Brasil tinham jogadores desses quatro clubes. Quem quiser acrescentar outros times estará também certo. Com exceção dos jogadores de Corinthians e Grêmio, a imensa maioria de brasileiros convocados está jogando no exterior.

Alguns motivos nos levam a essa triste conclusão. A crise econômica por que tem passado o país, a decadência de nossos clubes, a incompetência dos cartolas da CBF, federações e clubes. Poucos se salvam. Infelizmente.

Dilema

Já classificado, o Palmeiras chegou a última rodada da fase de grupos da Libertadores podendo perder do Junior da Colômbia. Com isso eliminaria o sempre temido Boca Juniors, que aliás, neste ano, tomou um vareio do Verdão em La Bombonera.

O ideal seria jogar sempre para ganhar. Mas a filosofia de alguns torcedores, mesmo fanáticos, permite a derrota com a intenção de eliminar um temido adversário nas outras fases da competição.

Isso não é bom.