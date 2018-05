Roger repete 2017 e comemora melhor campanha na fase de grupos da Libertadores

17/05/2018 | 11:43



O técnico Roger Machado assegurou na noite desta quarta-feira a repetição de um feito. Agora no comando do Palmeiras, o treinador garantiu pelo segundo ano seguido a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores com a vitória por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla, no Allianz Parque, resultado que deixa o time em situação cômoda para as etapas seguintes.

O regulamento permite ao clube de melhor campanha a vantagem de decidir como mandante todos os confrontos do mata-mata. "Poder decidir em casa é sempre importante. Se a gente tinha essa possibilidade de brigar por isso, a gente não ia abrir mão", afirmou Roger. Junto com o Palmeiras, avançou para as oitavas de final o Boca Juniors no Grupo H. Com os confrontos são definidos por sorteio, os argentinos podem até ser os adversários nas oitavas de final.

No ano passado, no comando do Atlético-MG, Roger também fechou a fase de grupos como primeiro lugar geral. No entanto, o treinador deixou o cargo duas semanas depois da primeira partida das oitavas de final, a derrota por 1 a 0 na Bolívia para o Jorge Wilstermann, que avançaria às quartas de final ao segurar o empate na volta, em Belo Horizonte.

O técnico palmeirense avaliou que o primeiro posto geral é útil principalmente pela grande possibilidade de encontro com times tradicionais nas oitavas de final, como o próprio Boca Juniors, Racing, Cruzeiro ou Atlético Nacional. "Agora vai ter a parada e só volta após a Copa do Mundo. A gente sabe que é sempre bom fazer o maior número de pontos, se fortalecer e que você evoluiu na competição. A gente sai fortalecido dessa fase e entramos em uma nova disputa que é eliminatória", afirmou.

O elenco palmeirense volta aos treinos nesta quinta-feira à tarde. O próximo compromisso será no sábado, contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.