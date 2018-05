Sinônimo de saúde

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 11:32



A história de David Uip está diretamente ligada ao Grande ABC. Chegou à região aos 17 anos, aprovado para a segunda turma da Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André. Concluiu o curso, especializou-se em infectologia, tornou-se um dos principais nomes da área no País e no mundo, foi professor da instituição e, agora, após deixar o comando da Secretaria Estadual da Saúde, retornou à instituição onde iniciou a jornada pela Medicina, novamente como diretor.

Além disso, conforme contou a este Diário na série de entrevistas em comemoração aos 60 anos do jornal, foi diretamente responsável pela construção do Hospital Mário Covas. Na época em que era médico do ex-governador, que hoje dá nome ao centro de Saúde, convenceu-o de que o melhor lugar para a construção seria na região, em razão da existência da Faculdade de Medicina.

David Uip construiu uma carreira de respeito. E sabe disso. Tanto que fala de seus feitos com entusiasmo de recém-formado e sem falsa modéstia. Na entrevista para o Diário definiu-se com muita propriedade: “Eu sei do meu limite. Sou bom médico, professor e fui bom secretário”.

É um profissional acima da média e profundo conhecedor dos problemas existentes nas sete cidades em uma área primordial como a Saúde. Atuou para a descentralização na entrega de medicamentos, o que tende a aliviar o sofrimento de doentes e familiares que passam horas em fila para buscar remédios.

David Uip ontem foi convidado para ser o presidente da Fundação do ABC. Difícil pensar em melhor comandante para a instituição, que administra importantes unidades de Saúde no Grande ABC e também em outras cidades, além da instituição de ensino hoje dirigida por ele.

Tomara que aceite. A reputação adquirida ao longo de anos de atuação e a capacidade de gestão demonstrada durante período em que esteve à frente da Saúde de São Paulo mais que o capacitam. E a FUABC precisa muito de gente assim.