Eliana prestigia show da ex-cunhada, Maria Rita, e as duas trocam elogios

17/05/2018 | 11:11



Eliana se deu uma folguinha nos cuidados da pequena Manuela e foi prestigiar o show da cantora Maria Rita, que se apresentou no Teatro Bradesco, em São Paulo. A apresentadora é ex-cunhada da artista, já que foi casada com João Marcelo Bôscoli, irmão de Maria.

Nas redes sociais, Eliana foi só elogios para a cantora, e falou como seu filho Arthur pode se inspirar em sua tia:

Rita, meu amor, Arthur ainda vai ter muito orgulho desta tia talentosa e cheia de luz. Gata, você não precisa de LED, pirotecnia, nenhum efeito especial no palco, sua voz e desenvoltura brilham por si só. Noite mágica. Amei o convite. Quero mais.

Maria Rita também não ficou atrás e repostou a foto publicada por Eliana, e também a elogiou:

Li, você não sabe a alegria que me deu ter você lá! Te admiro tanto! E você me deu Arthur, que eu espero e oro que olhe pra herança dele com orgulho e grandeza. To perto sempre.