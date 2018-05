Obituário - 17 de maio de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 09:44



Santo André



Adelaide Guim da Cruz, 89. Natural de Sales Oliveira (SP). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcelino Perez, 79. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Geraldo Santiago de Galisa, 70. Natural de Lamim (MG). Residia na Vila Bartira, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Claudemir Galazini, 62. Natural de Itapuí (SP). Residia em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Bernardo



Noeme Maria da Conceição, 98. Natural de Bom Sucesso (MG). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.



Bruno Copponi, 93. Natural da Itália. Residia no Jardim Orlandina, em São Bernardo. Dia 12. Crematório Jardim da Colina.



Júlio das Dores, 88. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.



Wanda Margarida Pessot Portela, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



Maria Nazaret Diunizia, 75. Natural de Araripina (PE). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



Francisco Crisostomo da Cruz, 73. Natural de Urucânia (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério dos Casa.



Ester Eunice da Costa da Silva, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Carlos Augusto de Campos, 68. Natural de Boracéia (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Francisca Adélia Filha, 67. Natural de Santa Cruz (PB). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Baeta.



Maria Augusta Fernandes Leroi, 66. Natural de Lins (SP). Residia na Vila Boa Viagem, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério da Paulicéia.



José Bezerra Chano, 63. Natural de Monteiro (PB). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 12. Crematório Jardim da Colina.



Maria Rita Ferrari Rodrigues, 57. Natural de Ibaté (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Caetano



Palmira Alves Barbosa, 85. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



José Severino da Silva, 82. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Isabel de Lima Brandão, 70. Natural de Serrinha (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Maria de Lourdes Rodrigues do Nascimento, 68. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal.



João Batista dos Santos, 62. Natural de Japoatã (SE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Antonio Raimundo de Sousa, 62. Natural de Valença do Piauí (PI). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 14. Cemitério de Caraíbas, em Novo Oriente do Piauí (PI).



Marcelino Vieira Pereira, 61. Natural de Pilão Arcado (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 14. Vale da Paz.



Rosália Miranda do Nascimento, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal.



Mauá



Manoel Rodrigues da Silva, 74. Natural de Mauá. Residia no Parque das Flores, em Mauá. Dia 15, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



José Carlos Dias, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



Tiago Gerson da Silva, 30. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 14, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.