Elton John irá cantar no casamento de Meghan Markle e príncipe Harry

17/05/2018 | 08:11



O casamento real está cada vez mais próximo de acontecer e mais revelações sobre o grande dia de Meghan Markle e príncipe Harry estão surgindo na imprensa internacional. De acordo com o TMZ, o músico Elton John irá se apresentar no sábado, dia 19.

Fontes afirmaram ao veículo que ainda não se sabe se o cantor ficará atrás de seu piano durante a cerimônia na igreja ou na recepção que irá acontecer na parte da noite. Elton John foi escolhido para ser uma das atrações do casamento de Harry por causa de seu histórico com a família real. Ele era um amigo extremamente próximo da princesa Diana, mãe de Harry. Os dois trabalharam juntos para arrecadar dinheiro para a pesquisa e conscientização sobre a AIDS. Além disso, o cantor foi uma fonte de apoio a Harry e William quando Diana morreu em 1997.

Além disso, ele também se apresentou no funeral de Diana, em uma grande homenagem à princesa com a música Candle in Wind. A suspeita de que Elton John estará no casamento se dá após o cantor cancelar alguns shows reservados para este fim de semana em Las Vegas, nos Estados Unidos. A alegação de sua equipe é que houve um conflito de agendamento que o impediria de realizar as apresentações.