Borja diz não ter comemorado gols por ser torcedor do Junior Barranquilla

17/05/2018 | 00:05



O colombiano Borja conseguiu um feito inédito nesta quarta-feira pelo Palmeiras, mas não quis comemorar. O atacante marcou os três gols do time na vitória por 3 a 1, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, sobre o Junior Barranquilla, pela Copa Libertadores, e disse após o jogo que não celebrou nenhum dos lances por respeito à equipe colombiana, do qual é torcedor desde criança.

Foi a primeira vez que Borja marcou três gols em um mesmo jogo pelo Palmeiras. O resultado valeu ao time a melhor campanha da fase de grupos da Copa Libertadores, com cinco vitórias e um empate. "Não festejei (os gols) porque torço para o Junior. Claro que existe uma felicidade, mas tristeza também porque eles tinham de ganhar em Barranquilla contra o Boca Juniors. Mas fizemos nosso trabalho", disse o colombiano em entrevista à TV Globo.

A vitória palmeirense eliminou o Junior Barranquilla da Copa Libertadores - vai disputar a Copa Sul-Americana. O Boca Juniors contou com o resultado para se classificar às oitavas de final pois em casa, na Argentina, goleou o Alianza Lima por 5 a 0 e garantiu a segunda vaga do Grupo H. A equipe colombiana precisava ganhar em São Paulo para poder avançar.

Borja deixou o campo aplaudido e se recuperou de vaias e reclamações de torcedores por ter ido mal em partidas recentes, como na derrota para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo. "Grande resultado (contra o Junior). Jogamos muito bem. Cada minuto que foi passando fomos melhorando", disse o atacante, que nesta semana foi pré-convocado pela Colômbia para a Copa do Mundo na Rússia.