Temperaturas despencam na região no fim de semana devido a frente fria

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



17/05/2018 | 07:00



As temperaturas no Grande ABC, e em todo o Estado, devem cair cinco graus neste fim de semana por conta de uma frente fria. A expectativa é a de que a noite de domingo e madrugada de segunda-feira registrem a menor temperatura do ano para a região, com mínima prevista de 10 °C.

Hoje, os termômetros variam entre 16 °C e 23 °C, de acordo com o CGE ABC (Centro de Gerenciamento de Emergências do Grande ABC). No sábado já começa a esfriar, mas por conta das chuvas e da sensação de abafamento, o clima se mantém. No domingo, a previsão máxima cai para 20 °C e, a mínima, para 10 °C. “A madrugada de domingo para segunda-feira tem 90% de chances de registrar a menor temperatura do ano até o momento ou a noite mais fria”, afirma o meteorologista da empresa Squitter Meteorologia e Hidrologia, responsável pela operação do CGE, Caio Souza.

A frente fria, uma das primeiras do ano, é classificada como normal para o período. “Isso porque o outono é uma estação de transição para o inverno. As chuvas vão ocorrer até domingo e podem durar o dia inteiro, mas com menor intensidade do que as pancadas de verão. Isso deixa uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas na média de cinco graus”, explica.

O professor titular de Pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC Elie Fiss alerta para a movimentação nos prontos-socorros, que pode aumentar em até 150% no período. Os idosos e as crianças são mais suscetíveis a adoecerem por causa da baixa imunidade. “Essa mudança brusca de temperatura é um fator de irritação das vias aéreas. Isso pode inflamar os brônquios, levando a tosses e broncoespasmos. Outra questão é que, com o frio mais intenso, as pessoas não resfriam ou ventilam o ambiente, por isso é mais fácil aparecerem infecções, como a gripe e o resfriado.”

Fatores como a qualidade do ar, que, segundo a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), atualmente tem quatro dos sete pontos classificados como regular – sendo o restante boa –, também influenciam na saúde. A expectativa é a de que a partir de segunda-feira a temperatura volte a subir gradualmente para números próximos da média desta semana e de que não ocorram mais chuvas.