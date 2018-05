São Caetano faz parceria para identificar alunos que têm dificuldade

Juliana Stern

A Prefeitura de São Caetano, por meio das secretarias de Educação e Saúde, firmou parceria com duas instituições de ensino com o objetivo de avaliar e remediar precocemente a dificuldade de aprendizagem de alunos da rede municipal do Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano).

Em conjunto com a Coruja Educação e o Instituto ABCD, São Caetano aplicará programa de monitoramento e desenvolvimento da aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática a alunos entre os 6 e 11 anos, fase de alfabetização e expansão do raciocínio lógico.

A partir da segunda-feira, 6.685 estudantes de 17 escolas da rede nessa faixa etária passarão por avaliação. Aqueles que demonstrarem dificuldades de aprendizado receberão acompanhamento individual. “Faltava uma ação dentro das escolas. É um complemento importante para que nossa Educação tenha ainda mais qualidade”, afirma a secretária de Educação, Janice Paulino Cesar.

O objetivo do programa é identificar em que parte do conteúdo os alunos demonstram mais dificuldade para aprender e auxiliá-los para que os problemas de aprendizagem não se agravem. Segundo a secretaria, a ação terá três níveis de intervenção pedagógica: prevenção, atuação e remediação dos problemas de aprendizagem.

O custo de implementação do programa será coberto pelas duas instituições parceiras do município, totalizando R$ 2,5 milhões, R$ 956 mil só em 2018. Para a representante do Instituto ABCD, Ana Luiza Navas investir no município criará uma referência na Educação. “São Caetano tem um trabalho interessante em Saúde e Educação e, com este programa, se tornará exemplo para outros municípios”, afirma.