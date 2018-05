Rompendo correntes, liberdade vai chegar

Ademir Medici



“Cabe aos brancos um esforço supremo na sua determinação de abandonar o seu senso de superioridade, que é geralmente inerente e às vezes inconsciente, corrigir sua tendência de mostrar uma atitude condescendente para com os membros de outra raça e dominar a sua impaciência por causa de qualquer falta de receptividade por parte de um povo ao qual, durante longo tempo, foram infligidas feridas severas e tão difíceis de serem sanadas. Que os negros, com um esforço incomensurável de sua parte, mostrem o seu caloroso desejo de corresponder, a sua disposição para esquecer o passado e apagar todo traço de suspeita que talvez persista ainda em seus corações e mentes.”

Mohiman Shafa, acadêmico de São Caetano, Uma Questão Vital, citando Shoghi Effendi, O Advento da Justiça Divina, 1938.

Também o título de hoje traz outra frase do cântico da Campanha da Fraternidade de 1988.

Terça-feira, 17 de maio de 1988. Na quarta matéria da série sobre o centenário da Lei Áurea, Memória recordava os negros do Matadouro Martinelli, depois absorvido pela Swift.

O antigo Matadouro Martinelli recrutou operários no Rio de Janeiro e reforçou seu quadro de funcionários com gente que fez história.

Era a Santo André da década de 1930. Aqueles moços vieram. Fincaram raízes. E trouxeram o amor pelo samba, aqui formando o cordão do Bangu – em referência ao bairro Bangu do Rio de Janeiro.

Os cariocas sambistas fizeram mais: deram à Vila São Pedro, onde estava o matadouro, um apelido que pegou: Bangu. O bairro Bangu andreense. Que não existe oficialmente, mas que está integrado à cidade sem que muitos saibam da sua origem.

Também marcou a integração que os moços do Bangu fizeram entre os dois distritos centrais de Santo André. O cordão do Bangu desfilava na cidade, vinha de Utinga, atravessava a estrada de ferro, subia a Oliveira Lima e fazia apoteose na frente do Cine-Teatro Carlos Gomes.

Já em São Bernardo, foi imbatível o quadro dos negros no futebol, de craques cujos nomes fazem parte da história do Palestra local: Carabina, Gibi, Fubá, Lilico, Nandinho, Teleco, Tesoura, Waldemar Fogosa e outros mais.

Em 17 de abril de...

1908 – Sindicatos dos Tecelões e dos Marceneiros de São Bernardo participam do 2º Congresso Operário Estadual de São Paulo. 1918 – Santo André mantinha uma escola noturna frequentada pelos operários das fábricas locais. Ocorre que o professor, residente em São Paulo, vinha faltando muito. E quando comparecia, dava apenas 40 minutos de aula. Um operário escrevia ao Estadão, pedindo providências do governo. A guerra. Do noticiário do Estadão: destruição de submarinos russos no Porto de Hango, na Finlândia, pelos próprios comandantes.

