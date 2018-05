Gustavo Henrique minimiza vantagem e garante que Santos 'vai jogar para ganhar'

16/05/2018 | 19:15



O Santos goleou o Luverdense no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em casa, por 5 a 1, e encaminhou a vaga às quartas. Por isso, o técnico Jair Ventura poupou boa parte do time titular para o duelo de volta, quinta-feira, em Lucas do Rio Verde. Mesmo assim, o zagueiro Gustavo Henrique não quer saber de administrar a vantagem.

"O Santos sempre vai jogar para vencer. Se nós esperarmos eles jogarem, vamos ter problemas sérios. Nossa postura tem que ser determinada pelo Jair, primeiramente, mas temos que sentir em campo também. E posso te falar que vamos jogar para ganhar", garantiu nesta quarta.

Jair quis evitar que alguns dos destaques da equipe se desgastassem com a longa viagem entre Santos e Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Gustavo Henrique foi um dos escolhidos para encarar a jornada e ir a campo na quinta. Ele próprio admitiu o cansaço pela viagem.

"Foi uma viagem bem desgastante. Saímos terça-feira de manhã, chegamos só hoje em Rio verde, após um dia em Cuiabá. Mas fizeram de tudo para a logística ser boa. Agora, é descansar para a gente apresentar o melhor futebol amanhã", projetou.

Depois de encarar o Luverdense, o Santos terá pela frente o clássico com o São Paulo no domingo, no Morumbi, outro motivo para poupar parte do elenco nesta quinta. "A gente vem em uma sequência muito grande, o pessoal que tem jogado vem se desgastando. Temos um jogo importante no domingo. Fizemos uma grande vantagem na Vila e todo jogador tem qualidade para estar no Santos", aprovou Gustavo Henrique.