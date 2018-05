Zverev, Cilic e Del Potro avançam no Masters de Roma

16/05/2018 | 18:51



Cada vez mais embalado no saibro, o alemão Alexander Zverev faturou nesta quarta-feira sua 10ª vitória consecutiva na temporada ao vencer em sua estreia no Masters 1000 de Roma. Campeão do Masters de Madri, no domingo, o atual número três do mundo derrotou o local Matteo Berrettini pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Campeão também em Munique, na semana anterior, Zverev chegou ao 10º triunfo consecutivo na terra batida ao se impor diante do rival de 22 anos, atual 103º do mundo, desde o começo da partida. O alemão de 21 anos salvou quatro break points na partida e faturou três quebras sobre o rival.

Assim, mesmo longe de repetir a boa exibição da final de Madri, Zverev confirmou o favoritismo após 1h31min de duelo. Nas oitavas de final, o alemão vai enfrentar o britânico Kyle Edmund, que despachou nesta quarta o francês Lucas Pouille por 6/2 e 7/6 (7/3).

Se vencer mais uma, Zverev poderá protagonizar grande duelo no saibro com Juan Martín del Potro nas quartas. Para tanto, o argentino terá que vencer o belga David Goffin na sequência. Nesta quarta, Del Potro avançou na chave ao eliminar o grego Stefanos Tsitsipas por 7/5 e 6/3.

Em jogo interrompido pela chuva na terça e finalizado nesta quarta, o croata Marin Cilic superou o norte-americano Ryan Harrison por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/1 e 7/6 (7/1). Na terça, a partida havia sido interrompida no tie-break do set inicial, com placar de 3/3.

Na sequência, o atual número cinco do mundo vai duelar com o francês Benoit Paire. Ele seguiu vivo na chave ao despachar o argentino Diego Schwartzman por 2/6, 6/4 e 6/2.

Ainda nesta quarta, o espanhol Rafael Nadal conheceu seu próximo adversário. Será o canadense Denis Shapovalov, que se credenciou para o confronto com o principal favorito ao título ao vencer o holandês Robin Haase por 7/6 (7/3) e 6/7 (5/7) e 6/3.

Já o esloveno Aljaz Bedene suou menos do que esperava para avançar em Roma. Ele contou com o abandono do sul-africano Kevin Anderson no fim do primeiro set para vencer com facilidade. Anderson abandonou após perder o set inicial por 6/4. O próximo adversário de Bedene será o espanhol Pablo Carreño Busta.